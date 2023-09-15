الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استئناف دخول الجماهير للعروض المسرحية بمهرجان المسرح العربى

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي

استأنفت إدارة مهرجان المسرح العربي، اليوم الخميس، دخول الجماهير للعروض المسرحية «الممر» بقصر ثقافة الأنفوشي و«الناسك» بمسرح ليسيه الحرية في الإسكندرية بعد أن تم تنظيم عروض مسرحية، يومي الثلاثاء والأربعاء بدون حضور للجمهور، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإعلان الحداد على ضحايا ليبيا والمغرب.

كفاح المصريين خلال حرب الاستنزاف

وقال مخرج عرض «الممر» محمد عطا، إن العرض يحكي عن كفاح المصريين وقت حرب الاستنزاف، ويوضح مدى العزيمة والإصرار على عدم  الاستسلام لحقبة النكسة، وعلى أن يأخذوا ثأر زملائهم الشهداء، مضيفًا أن العرض مستوحى من قصة حقيقية من حرب الاستنزاف تدور حول كتيبة تم تكليفها بمهمة وفقدت الاتصال بقيادتها.

وأضاف أنه سعيد بالمشاركة بالمهرجان، معتبرًا المعهد العالي للفنون المسرحية المنظم للمهرجان بيته، قائلًا أن أي مهرجان ينظمه المعهد شرف له أن يشارك به.

خبايا النفس البشرية في عرض الناسك

وقال مخرج عرض «الناسك»، أشرف علي، إنه يدور حول مجموعة من الشيوخ الصوفيين الذين يأخذون قطعة أرض ليقيمون عليها حضرتهم والذكر ويمارسون عليها طقوسهم الصوفية، وصاحبة الأرض الأصلية تريد هدم حضرة الشيوخ لبناء منتجع سياحي مكانه، فيحدث صراع بينها وبين الشيوخ وتحاول تدبير مكيدة لكبير شيوخ الحضرة فتوقعه في الفتنة مع إحدى النساء لتأخذ ذلك حجة عليه وتزيل المكان بسبب ما ارتكب فيه من آثام.

وأضاف أن رسالة العرض تتلخص في أن النفس أمارة بالسوء مهما كان الإنسان متدين وقريب من الله، متابعًا أنه لا يوجد على الإنسان أسوأ من نفسه.

وبدأت فعاليات مهرجان المسرح العربي السبت الماضي وتستمر حتى الإثنين المقبل، وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد في مسرح سيد درويش.

وكان حفل افتتاح المهرجان، مساء الجمعة الماضية، حيث تم تكريم الفنانين عثمان محمد علي وحسام داغر، ويتم تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام، وتُخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

مهرجان المسرح العربي قصر ثقافة الانفوشي مسرح ليسيه الحرية الإسكندرية عروض مسرحية

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