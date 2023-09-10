"حفل أخير".. عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

نظمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عرض مسرحي «حفل أخير»، من إخراج محمد خالد، الأحد، ضمن العروض المسرحية للطلاب المتخصصين، داخل قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية.

فكرة العرض المسرحي

يدور العرض حول رجل تعرض لصدمة ترك زوجته لتتزوج صديقه وأخذ أبناءه منه للعيش معهما ليظل وحيدًا يعاني كمريض هلاوس بصرية يتوهم أن أبناءه يعيشوا معه.

مخرج مسرحية حفل أخير

وقال مخرج العرض محمد خالد إن فكرة العرض تتلخص في أن الوحدة قد تقود الشخص لإنهاء حياته بسبب لحظة صادمة مرت على حياته لم يستوعبها فظل غارقا فيها، مضيفًا أن البعض ممكن أن يتخطى هذه اللحظة.

وأضاف «خالد» في بيان أن العرض يعتبر رابع تجربة إخراج له، متابعًا أنه يعتبر المعهد العالي للفنون المسرحية بيته الذي كون شخصيته الفنية، وأنه يشارك في معظم أنشطة المعهد.

وتابع أن تجربة الإخراج للممثل تفيده أثناء التمثيل، حيث وقتها يستطيع أن يرى الشخصية من منظورين أحدهما كمخرج والأخرى كممثل، مشيرًا إلى أنه يطمح للتمثيل في السينما والدراما.

الدورة الرابعة لمهرجان المسرح العربي

وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان أمس السبت، بعرض مسرحي «سقوط موسيقي»، وتستمر حتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد بمسرح سيد درويش.