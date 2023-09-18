الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير اقتصادى: تنمية الصعيد حدث غير مسبوق فى تاريخ مصر (فيديو)

الصعيد
الصعيد

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن ما نراه يحدث في الصعيد من تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، فالصعيد في الماضي كان طاردًا للعمالة والقوى البشرية، ولكن بعد ما تم من استحداث للتنمية الأساسية والصناعية ساهم في تأهيل الصعيد بأن تكون هناك إتاحة لاستيعاب القوى البشرية الخاصة بأبناء الصعيد.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الصعيد الآن أصبح جاذبًا للعمالة بعدما توفرت فرص العمل بكل القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عملت في الصعيد على كل محافظة بمزاياها المختلفة، باعتبار كل محافظة إقليمًا كاملًا بكل أركانه.

الدولة عملت على تنمية كل محافظة سواء صناعية أو زراعية

 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية عملت على تنمية كل محافظة سواء صناعية أو زراعية لتعظيم القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية التي تمتلكها كل محافظة، إضافة إلى أن الدولة عملت دون خلق مركزية في مجال الطاقة، مثل مجمع البنزين الذي تم إنشاؤه في محافظة أسيوط، ليكون البديل عن نقل المواد البترولية من القاهرة إلى الصعيد، وأصبحت الصعيد قائمة بكل إمكانياتها لسد احتياجاتها الأساسية من الوقود.

الصعيد تم استهدافه بمشروعات الاقتصاد الأخضر

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصعيد تم استهدافه بمشروعات الاقتصاد الأخضر بكل أركانه، والمقصود بها الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر على البحر الأحمر.

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