الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

34 طليعا يشاركون في المسابقة الفنية "بورتريه عن شخصية" بأسوان

المسابقة الفنية
المسابقة الفنية

نفذت إدارة شباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، وتحديدًا "قسم الطلائع" المسابقة الفنية بورتريه عن شخصية (أسوانية - مصرية - عالمية).

تفاصيل المسابقة 

 

وجاءت مسابقة طلائع المرحلة السنية من ١٢: ١٥ سنة، وتمت فعالياتها خلال الفترة من ١/ ٩ إلى ١٧/ ٩/ ٢٠٢٣.

 

وشارك فى المسابقة الفنية بورتريه عن شخصية (أسوانية - مصرية - عالمية) عدد ٣٤ طليعا.

 

وقامت بتحكيم خلال فعاليات المسابقة الفنية بورتريه عن شخصية (أسوانية - مصرية - عالمية)، مها عبد الوهاب، مدرسة تربية فنية بمدرسة المستقبل.

 

"تصفيات مهرجان صيف شبابنا"

 

وتضمنت أنشطة مديرية الشباب والرياضة فى أسوان، تنفيذ إدارة الشباب تصفيات مهرجان صيف شبابنا بمركز شباب بدر المرحلة السنية من (15/12).

 

نتائج التصفيات 


وجاءت النتائج كالتالي: فاز بالمركز الأول فى كرة القدم الخماسى مركز شباب حى قدرى عثمان والمركز الثاني مركز شباب الخطارة، وفاز بالمركز الأول فى تنس الطاولة مركز شباب حى ناصر والمركز التانى مركز شباب السد العالى شرق. 


كما فاز بالمركز الأول فى الكاراتيه مركز شباب مبارك والمركز التانى مركز شباب أبو الريش قبلى وحضر السيد ناصر سليم مدير المديرية، السيد سعد خليفة وكيل الرياضة بالمديرية، والسيدة أفراح سيد وكيلة الشباب بالمديرية حفل توزيع الجوائز على المشاركين فى المهرجان وذلك تحت اشراف قسم الرياضة بادارة شباب اسوان
 

وتضمنت أنشطة مديرية الشباب والرياضة فى أسوان أيضًا، تنظيم فعاليات تدريب مركز رياضة الفتيات في لعبة كرة السلة، وذلك تحت شعار (her world) الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى. 

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اطار الاهتمام بالمرأة في كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها في جميع المجالات.

 

واشتملت فعاليات التدريب بقيادة مدربي المشروع كابتن خالد عسران لمواليد(2012-2013-2014)، على أساسيات ومهارات لعبة كرة السلة لتكوين أفضل العناصر لدخولهم قطاع المنافسات والبطولة بالاتحاد المصري لكرة السلة.

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تصفيات مهرجان صيف شبابنا فى أسوان فعاليات ومسابقات مديرية الشباب والرياضة في أسوان المسابقة الفنية بورترية عن شخصية في أسوان 34 طليع يشارك في مسابقة فنية لرياضة أسوان نتائج تصفيات مهرجان صيف شبابنا

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