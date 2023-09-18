حبس عاطل يروج الهيروين فى العامرية بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

معلومات سرية إلى ضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافه والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبتفتيشه عثر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل ضبط بـ 6 كيلو هيروين

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 6 كيلو من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.