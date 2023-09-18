إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بمدخل مدينة ناصر ناحية طريق ديمو بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، بطريق ديمو بمدخل مركز ناصر، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث، هم: إسراء إبراهيم محمد، 25 سنة، تقيم قرية طما فيوم بمركز إهناسيا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليسرى، آمال محمود عبد الله، 20 سنة، مصابة كدمات وسحجات، وزينة فراج محمد، 21 سنة، مصابة كسر بالساق اليسرى، فاطمة عويس محمد، 53 سنة، مصابة سحجات بالوجه، سمر صالح خميس، 24 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع اليمنى، أحمد سيد حسين، 30 سنة، مصاب كدمة بالصدر، مروة محمود سيد، 25 سنة، مصابة كسر بالساق اليسرى، صباح سامى حسين 55 سنة، مصابة جروح وسحجات، وجميعهم يقيمون بقرية طحا بوش بمركز ناصر.