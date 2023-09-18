الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بمدخل مدينة ناصر ناحية طريق ديمو بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، بطريق ديمو بمدخل مركز ناصر، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث، هم: إسراء إبراهيم محمد، 25 سنة، تقيم قرية طما فيوم بمركز إهناسيا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليسرى، آمال محمود عبد الله، 20 سنة، مصابة كدمات وسحجات، وزينة فراج محمد، 21 سنة، مصابة كسر بالساق اليسرى، فاطمة عويس محمد، 53 سنة، مصابة سحجات بالوجه، سمر صالح خميس، 24 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع اليمنى، أحمد سيد حسين، 30 سنة، مصاب كدمة بالصدر، مروة محمود سيد، 25 سنة، مصابة كسر بالساق اليسرى، صباح سامى حسين 55 سنة، مصابة جروح وسحجات، وجميعهم يقيمون بقرية طحا بوش بمركز ناصر.

 

بني سويف إسعاف تصادم ناصر مستشفى بني سويف التخصصي

مواد متعلقة

"ملحمة شعب وقائد".. أهالى بنى سويف: زيارة الرئيس جاءت بكل الخير

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف

محافظ بني سويف يشكر الجهاز التنفيذي على جهوده خلال زيارة الرئيس السيسي

رئيس "بنى سويف الأهلية": نشكر الرئيس السيسى على افتتاح الجامعة كهدية لأبنائه الطلاب

أهالى ضحايا إعصار "دانيال" ببنى سويف: تعزية الرئيس السيسى أثلجت صدرونا

بنى سويف «شكل تانى».. مشروعات قومية فى كل مكان.. ومواطنون: «شكرًا للرئيس السيسى»

مبادرة "حياة كريمة" تغير حال أهالى قرية "سدس" ببنى سويف

مجمع خدمى وزراعى لخدمة أهالى قرية "سدس" ببنى سويف ضمن حياة كريمة

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى فى افتتاح الدورى الممتاز

أخبار فاتتك.. اعتماد الجزء الثانى من الحركة القضائية ووفاة أشرف مصيلحى

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية