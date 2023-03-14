الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 مصابين في تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بطريق سمالوط الفرعي بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، وجرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و2 تو ك توك، بطريق سمالوط الفرعى بالقرب من الدائري. 

 

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين من التحريات الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من حسام الصغير على 50 سنة من منقطين، حالته حرجة، باسم محسن مراد 26 سنة، ويقيم بقرية دفش، عبود جاد الله سلطان 50 سنة، دفش، سامية قليني 43 سنة، وتراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن الحادث المحضر اللازم  والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا إصابة 4 أشخاص تصادم سيارة ملاكي وتوتوك طريق سمالوط الفرعي بالقرب من الطريق الدائري مستشفي سمالوط النموذجي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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