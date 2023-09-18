النيابة الإدارية تعاين موقع العقار المنهار بحى العمرانية فى الجيزة

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة- القسم الأول، ظهر أمس الأحد، معاينةً لموقع العقار المنهار الكائن برقم 43 شارع جمال الدين من شارع شكري حنين، التابع لـحي العمرانية بالجيزة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكان العقار سالف البيان قد انهار ما بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر منتصف يوم الأحد الموافق 17 / 9 / 2023، وعلى الفور ترأس المستشار كاظم عبدالوارث- مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة- القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشارة رضوى أسامة- الوكيل العام، والسيد الأستاذ/ أحمد عبدالإله- رئيس النيابة، ومحمد معتمد- وكيل النيابة؛ وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار المنهار، وبصحبتهم كلٍ من نائب رئيس حي العمرانية، ومدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية، ومدير التنظيم بحي العمرانية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ومدير إدارة رخص المحلات، وقوة من شرطة أمن الجيزة وقسم العمرانية.

نتائج المعاينة

حيث أسفرت المعاينة التي أجراها فريق التحقيق عما يلي:

- أن العقار المنهار تبلغ مساحته 64 مترًا تقريبًا، وقد شُيد بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مبني بنظام الحوائط الحاملة.

- حدث انهيار العقار بأكمله عصر يوم أمس الأحد 17/ 9/ 2023؛ مما أدى إلى تهدم الدور الأرضي الذي يضم ثلاثة محال تجارية، وسقوط واجهة الدور الأول فوق الأرضي.

- تسبب انهيار العقار في سقوط إحدى شرفات الدور الثاني من العقار رقم 41 الكائن في الجهة المقابلة للعقار رقم 43، مما أدى لمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر.

- تهدم حائطين بالدور الأرضي من العقار رقم 45 الكائن خلف العقار رقم 43، كما حدث تأثر طفيف للعقار رقم 13 المجاور للعقار رقم 43.

- قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، والبدء في ترميم العقار رقم 41، وتدعيمه بالكامل خلال 48 ساعة مع إخلائه من قاطنيه في تلك الأثناء، وفور تدعيمه ستتم إزالة مخلفات العقار رقم 43.

مباشرة إجراءات التحقيق وسؤال الشهود

وقد قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة– القسم الأول بمباشرة إجراءات التحقيق، وشرعت في سؤال الحاضرين من المواطنين شهود الواقعة من قاطني المنطقة، وسؤال المختصين المصاحبين لفريق النيابة وقت المعاينة.

وبناءً عليه قررت المستشارة رضوى أسامة– الوكيل العام الآتي:

1) تكليف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار، وتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة.

2) استدعاء رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة، وتكليفه بإحضار كشف مشتملات العقار المنهار والعقارات المجاورة له، للوقوف على تاريخ شغل تلك العقارات، وجار استكمال التحقيقات.