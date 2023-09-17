الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية بالقاهرة: نواجه متحورات كورونا وعودة للملاريا والكوليرا خلال الأيام المقبلة

كورونا
كورونا

تحدثت الدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن جهود مواجهة الأمراض والأوبئة، مؤكدًا أن العالم قرية صغيرة بالنسبة للأمن الصحي، لافتة إلى أن هناك ترابط بين الجميع على مستوى الصحة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفيروسات دائمة التحور والبشر تساعد على التحور من خلال السلوكيات، لابد أن نكون مستعدين، لمواجهة تحورات الفيروسات وخاصة الفيروسات التنفسية.

وتابعت: "السلوكيات البشرية تغيرت عما كان منتهج عليه منذ بدء الجائحة، من عدم التهوية وعدم ارتداء الكمامة، عدم النظافة، شراهة التدخين، والتزاحم، علاوة على عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكدت أنه من الممكن أن نواجه خطورة جديدة في فصل الشتاء المقبل، بسبب السلوكيات، وعدم الالتزام بالحصول على التطعيمات اللازمة، مشددة على ضرورة الحصول عليها.

مصر من أولى الدول المشاركة في تجارب لقاحات كورونا 

وتابعت القصير: "مصر من أوائل الدول التي شاركت منظمة الصحة العالمية في التجارب العلمية، الخاصة بالوصول إلى اللقاحات والأمصال الخاصة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر من الدول التي لديها إمكانيات وقدرات للتصنيع ليس داخل مصر فقط ولكن لكل دول إفريقيا، موضحة أنه يتم العمل بشكل مباشر مع شركة "فاكسيرا"، وهيئة الدواء المصرية. 

وعن داء الفيالقة وتحذير "الصحة العالمية" من انتشاره، أوضحت أن هناك 70% من الأمراض وخاصة الوبائية حيوانية المنشأ، فهناك علاقة وثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، مرددة: "هناك علاقة رباعية وثيقة بين التغيرات المناخية".

وحول المخاوف من عودة الملاريا والكوليرا جراء سيول ليبيا، أوضحت أنه من الممكن عودة الملاريا والكوليرا جراء سيول ليبيا، إذ تغيرت الحشرات على مدار التاريخ بسبب التغيرات المناخية.

الصحة العالمية بالقاهرة كوليرا ملاريا كورونا متحورات كورونا

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