الأطباء الليبيين: فقدنا الكثير من أبناء المهنة بالعاصفة دانيال ومصر قدمت الكثير

قال محمد الغوج، رئيس نقابة الأطباء في ليبيا، إن العاصفة "دانيال"، أربكت الأطقم الطبية الليبية في المناطق المنكوبة، مؤكدًا أن عددًا من الأطباء توفوا في درنة وكانت المستشفيات خالية تمامًا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تشغيل أغلب المستشفيات ووضع نقاط ميدانية على نطاق المناطق المنكوبة وتوفير الرعاية الصحية مع توفير المستلزمات الطبية.

وتابع، أن المركز الوطني للأمراض الوقائية، يعمل لمكافحة الأمراض الوبائية المتوقعة في هذه المناطق، مشيرًا إلى أن أغلب الإصابات كانت في البداية ولكن في الوقت الحالي البحث عن جثث المفقودين، وكانت هذه الإصابات تتضمن الكدمات والكسور، والكثير منهم يحتاج للدعم النفسي للعودة لحياتهم الطبيعية بعد الإعصار.

مصر أضافت الكثير من الخدمات الطبية في ليبيا

وأكد أن مصر قدمت الكثير ليس الجانب الصحي فقط، ولكن جانب الإنقاذ والبحث عن المفقودين، وأضافت الكثير من الخدمات الصحية المقدمة إلى المناطق المنكوبة، وكان دعمًا كبيرًا من الجانب المصري، وللأسف يوجد جانب كبير من الوفيات للمصريين ونعزيهم في الضحايا.