الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل انطلاق الدوري.. سيراميكا كليوباترا يعلن قائمته للموسم الجديد

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، قائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد 2023-2024 والذي ينطلق غدًا الإثنين.

وتنطلق منافسات بطولة الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي في السابعة مساء غدا الإثنين.

ويستهل سيراميكا كليوباترا مشواره بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساء.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتقديم موسم مميز كما فعل الموسم الماضي ونجح في التتويج ببطولة كأس الرابطة عقب الانتصار في المباراة النهائية على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1.

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32 لاعبًا في قائمة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجديد

ضمت قائمة سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد دعدور - إسلام رشدي - علي الجابري - محمد بسام

خط الدفاع: علاء مارسيلو - أحمد رمضان بيكهام - إسلام المزين - سعد سمير - رجب نبيل - محمد شكري - خالد صبحي - أحمد هاني

خط الوسط: محمد عادل - محمد التوني - محمد كناريا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - حسين حسني - جاستيس أرثر - صامويل أمادي - صديق إيجولا - عبد الرحمن البانوبي - محمود نبيل - عز أدوي - محمد عنتر - أحمد القندوسي - محمود زلاكا - محمد إبراهيم

خط الهجوم: مروان عثمان - جون إيبوكا - رشيد أحمد - أحمد ياسر ريان

وسيكون فريق سيراميكا كليوباترا على موعد مع مواجهة قوية أمام الأهلي حامل لقب النسخة الماضية يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر في تمام السابعة مساء.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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