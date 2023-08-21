الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اقترابه من سيراميكا كليوباترا.. القندوسى خارج معسكر الأهلى فى النمسا

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على استبعاد أحمد القندوسي من السفر رفقة بعثة الفريق إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وجاء القرار بعد اقتراب اللاعب من الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع القندوسي على الخروج للإعارة، حتى يصبح المجال متاحًا لقيد المهاجم الأجنبي المقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يتبق سوى الاتفاق بين مسئولي الأهلي وسيراميكا على وضع الرتوش الأخيرة بشأن انتقال أحمد القندوسي إلى الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم.

أحمد القندوسي الاهلى سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

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