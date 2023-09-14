الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر: بيكهام منتظم فى تدريبات الفريق ويستعد لمباراة الاتحاد

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام

كشف مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا عن موقف أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق المعار من الأهلي للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الممتاز.

ويفتتح سيراميكا مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز "دوري النيل" للموسم الجديد 2023/ 2024 بمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم 18 سبتمبر الجاري.

وتواصلت "الدستور" مع مصادرها داخل نادي سيراميكا كليوباترا للاستفسار عن موقف بيكهام من المباراة المقبلة، ورد المصدر أن بيكهام انتظم في مران الفريق اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة.

الدستور تكشف موقف بيكهام من المشاركة في مباراة سيراميكا المقبلة

وسبق أن كشفت "الدستور" عن وجود مفاوضات متقدمة بين الأهلي ومسئولي سيراميكا من أجل استعادة بيكهام للفريق، لافتة إلى أن للنادي يتبقى له مكان في سيستم قيد اللاعبين باتحاد الكرة، ومازال هناك بعض التفاصيل لم تنتهِ بعد بين اللاعب والأهلي، لكن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة بناءً على رغبة مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي.

أشار المصدر إلى أن أحمد رمضان بيكهام حتى اللحظة هو لاعب ضمن فريق سيراميكا كليوباترا ويتدرب مع زملائه استعدادًا للمباراة المقبلة.

وأتم نادي فاركو اتفاقه مع النادي الأهلي على التعاقد مع محمد فخري، لاعب القلعة الحمراء بعقد ممتد لـ4 مواسم مقبلة، مع إمكانية استعادة الأهلي للاعب في حال طلب إدارة النادي مقابل دفع مبلغ مالي.

فيما رحل رأفت خليل، لاعب الأهلي، لصفوف نادي زد، على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقبلين، ووضعت إدارة القلعة الحمراء شرطًا يمنحها الحق في استعادة اللاعب خلال فترة الإعارة مقابل دفع 7 ملايين جنيه.

فيما رحل رأفت خليل، لاعب الأهلي، لصفوف نادي زد، على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقبلين، ووضعت إدارة القلعة الحمراء شرطًا يمنحها الحق في استعادة اللاعب خلال فترة الإعارة مقابل دفع 7 ملايين جنيه.فيما رحل رأفت خليل، لاعب الأهلي، لصفوف نادي زد، على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقبلين، ووضعت إدارة القلعة الحمراء شرطًا يمنحها الحق في استعادة اللاعب خلال فترة الإعارة مقابل دفع 7 ملايين جنيه.

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