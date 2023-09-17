الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء كيان تنسيقى لتطوير صناعة الأثاث

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرضت الدكتورة منال عوض جهود المحافظة خلال الأشهر الماضية، لتطوير صناعة الأثاث، مشيرة إلى ورشة العمل التي تم عقدها مؤخرًا، بحضور العديد من المسئولين، حيث تمت مناقشة كل التحديات والوقوف على المعوقات التي تعوق تلك الصناعة بمعرفة الجهات المختصة، ومقترحات وتوصيات تلك الورشة بإنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم كل الجهات الخاصة بصناعة الأثاث، تكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة، وكذا القيام بكل إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة، ووافق رئيس الوزراء على هذا الطرح، موجهًا بسرعة تشكيل هذا الكيان.

كما تم طرح عدد من المقترحات الأخرى المتضمنة إطلاق مبادرة معنية بتلك الصناعة تحت عنوان "افتح ورشتك"، وتوفير المواد الخام والتسويق، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وأيضًا التحديث والتطوير.

وفيما يتعلق بالتسويق، أشارت المحافظ إلى مقترحات التعاون مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الأثاث من خلال صالات عرض مجمعة في إفريقيا، وكذا تدريب الصناع على كيفية التسويق الإلكتروني، وفتح معارض داخلية في المحافظات المختلفة مع دعم النقل والعرض، وأيضًا مساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق التابعة للحكومة، والتنسيق مع جهات تدعم طريقة الدفع الإلكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط لتأثيث الشقق مع معارض الأثاث بدمياط، والعمل على إنشاء موقع إلكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعلومات، والمعارض.

وبخصوص التدريب والتطوير، أشارت الدكتورة منال عوض إلى مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، والاستعانة بخبراء من الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة، والعمل على توقيع اتفاقيات مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الفكر المختلفة المتخصصة في هذا الشأن، والعمل على إيفاد بعض الصناع للتدريب بالخارج على ماكينات التصنيع الحديثة، وتطوير التعليم الفني وإنشاء مدرسة تكنولوجية فنية لصناعة الأثاث، ودراسة إعداد استراتيجية متكاملة بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي للتصنيع والترويج لمنتجات الأثاث للمنتج اليدوي والإنتاج بكميات ضخمة.

وناقش اللقاء أيضًا عددًا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، تتضمن إنشاء شركة بيع بالتجزئة داخل المدينة، تكون مهمتها حصر الكميات السنوية من الأخشاب المطلوبة واستيراد الكمية عن طريق وزارة قطاع الأعمال، وكذا دراسة عرض المنطقة الحرة بالمدينة على مطور صناعي يقوم بالتقسيم والتسويق، ودراسة إمكانية تحقيق أكبر استفادة من المدينة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط

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