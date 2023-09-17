"أوقاف دمياط" تنظم 787 ندوة عن أخلاق الرسول

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل، وزارة الأوقاف بدمياط تنظيم 787 ندوة عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (ص) تحت عنوان "رحمته بالأطفال" ضمن مبادرة هذا نبينا.

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (ص) تقام الأربعاء المقبل 787 ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله.

أعلن وكيل أوقاف دمياط أن هناك بشري سارة لخطباء المكافأة المتطوعين وهى الالتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف.

أضاف سلامة، في تصريحات له أنه على الخطباء المتطوعين لدى مديرية أوقاف دمياط والإدارات الفرعية لها سرعة التوجه لمديرية أوقاف دمياط للالتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف.

وأعلن وكيل أوقاف دمياط أن الأوراق المطلوبة صورتين شخصية، وصورتين بطاقة، وصورتين المؤهل الدراسي ودوسية بلاستيك.

وأكمل سلامة أن المركز سيقبل الدبلوم والمعاهدالفنية والمؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا من غير الأزهريين.