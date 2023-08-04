الأوراق المطلوبة.. "أوقاف دمياط" تزف بشرى للخطباء المتطوعين

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط أن هناك بشرى سارة لخطباء المكافأة المتطوعين وهي الالتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف.

وأضاف سلامة في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه على الخطباء المتطوعين لدى مديرية أوقاف دمياط والإدارات الفرعية لها،سرعة التوجه لمديرية أوقاف دمياط للإلتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط أن الأوراق المطلوبة صورتين شخصية، وصورتين بطاقة، وصورتين المؤهل الدراسي، ودوسية بلاستيك.

وأكمل الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط أن المركز سيقبل الدبلوم والمعاهد الفنية والمؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا من غير الأزهريين.

واستكمل أن آخر موعد لتقديم الأوراق يوم 9-8-2023.

وفي سياق متصل قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين (الرجال – السيدات) بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023م - 2024م، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز الذي يرغب في الدراسة به بدءًا من الثلاثاء 18 / 7/2023م حتى الأربعاء 2 / 8 /2023م في الفترة من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

علمًا بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة هي أربعمائة جنيه فقط، ويمكن أن تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.