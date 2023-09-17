فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إنه كل فترة تظهر علينا فكرة وجود كائنات فضائية مثل التي تتحدث عنها المكسيك الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المجموعة الشمسية ليست الوحيدة في الكون فعلوم الفلك أثبتت أن الشمس هي نقطة صغيرة ويوجد شموس كثيرة أكبر منها والعرب هم من بدأوا علوم الفلك وكنا نقول أن هناك نجوم شمسية وكواكب.

وأكد أنه لابد أن يكون هناك أعداد أخرى من الكائنات ولا نعرفها وهذا وارد، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد أي إثبات علمي عن وجود أي كائنات فضائية زارت الأرض أو رأيناها من قبل.

ليس هناك أي إثبات يؤكد أن هناك وسائل حياة أخرى

وتابع أن كل النجوم التي نراها شموس ومن يقول إن شمسنا هي الوحيدة التي حولها كواكب ولكن ليس هناك أي إثبات يؤكد أن هناك وسائل حياة أخرى.