عاجل.. مدير مركز الفضاء: اكتشاف كائنات فضائية فى المكسيك غير حقيقى

قال أسامة شلبية، مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة، إن إدعاء الكونجرس المكسيكي، عن وجود كائنات فضائية غير حقيقي، لأنه سبق وأدعى أحد الصحفيين وجود هذه الكائنات وأن فيها جزء من المكونات الخارجية عن الأرض وثبت عدم صحة ذلك.

وأضاف “شلبية”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه علميًا موضوع الكائنات الفضائية قديم وأثير في الخمسينات ولكن لا يوجد دليل علمي على وجود كائنات فضائية، مشيرًا إلى أنه تم إثارة الموضوع مرة أخرى عام 2000، وقالوا إنه يجب أن نتعرف على هذه الأجسام غير المعروفة.

لو ثبت أن هناك كائنات فضائية سيكون أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية

وأوضح أنه لو ثبت أن هناك كائنات فضائية سيكون أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية على الإطلاق وحتى الآن النتيجة أنها مجهولة ولم يتعرف عليها الإنسان.