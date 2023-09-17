هل ما حدث بليبيا يمكن يتكرر في مصر؟.. وزارة الري تجيب

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية منتبهة جيدًا لملف التغيرات المناخية، وذلك ردا على سؤال الإعلامية عزة مصطفى "هل ما حدث بليبيا يمكن يتكرر في مصر؟".

1500 منشأ مائي متنوع للحماية من أخطار السيول

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أنشأت الدولة المصرية ما يقرب من 1500 منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر ومطروح، وهي جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول.

وأوضح أن هدف المنشآت المائية حماية المنشآت والطرق والبنية التحتية، وهي تحجز كميات من المياه استفاد منها السكان في هذه المناطق، مردفًا: "معظم المنشآت في مناطق صحراوية، والبدو يستفيد من كميات المياه لاستخدامات الشرب والرعي".

وختم: "لا نترك نقطة مياه إلا ونستفيد منها، لمحدودية مواردنا المائية".