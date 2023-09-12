الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر المصري يكشف تفاصيل إرسال فريق إنقاذ إلى ليبيا

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

كشف لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل المساعدات الموجهة لكل من ليبيا والمغرب، لمواجهة كارثتي العاصفة دانيال والزلزال التي ألمت بهما.

وقال غيث، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc"، إنه تم رصد الاحتياجات الأساسية للشعبين، وتم تجهيز معونة كاملة تقدر بحوالي 87 طنا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وبطاطين، وملابس وأحذية، وأدوات نظافة شخصية".

 

إرسال فريق إنقاذ متخصص إلى ليبيا

ولفت إلى أنه تم تجهيز فريق متخصص من رجال الإنقاذ المدربة في مصر، وهي من أولى الفرق المدربة في الشرق الأوسط للتعامل مع المناطق التي بها سيول وأمطار عنيفة، وهذا الفريق من المتطوعين، تم تدريبه على أعلى مستوى، وهو في طريقه إلى ليبيا الآن".

وختم: "نتواصل مع الهلال الأحمر الليبي، لتحديد الاحتياجات اللازمة لهم من المواد الأساسية بخلاف المساعدات التي يتم تقديمها، وسبق أن تم إرسال فريق الإنقاذ  إلى سوريا خلال الزلزال".

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