"شهيد الشهامة".. مقتل صاحب مطعم لمنعه تاجرًا من معاكسة سيدة بالجيزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بـ قتل صاحب محل مأكولات "مطعم" فى البدرشين بعد أن منعه من معاكسة سيدة، لجلسة 19 سبتمبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

أمر الإحالة للمتهمين بقتل شهيد الشهامة

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، قتل المجنى عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "ع . م"، صاحب الـ27 عامًا "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وذلك على أثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

التحقيقات في قضية شهيد الشهامة

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالمجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمه إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.