الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ"صاروخ كهربائي".. تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بعابدين لـ20 نوفمبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته صاروخ كهربائى ، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل. 

 

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى

 

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل وعبدالله سلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مقتل عامل وتقطيع جسده على يد صديقه، بسبب خلافات بينهم بمنطقة عابدين في القاهرة، إذ تبين أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب عامل لواقعة مقتل مواطن، فخلال زيارة المتهم للمجنى عليه، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفعه، ما تسبب في سقوطه ووفاته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم. 

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

صاروخ كهربائي 

 

ثم قام بتقطيع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك أحالته لمحكمة الجنايات التي أجلت ثاني جلسات المحاكمة إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع في القضية.

محاكمة صاروخ كهربائي محكمة جنايات القاهرة منطقة عابدين مرافعة الدفاع

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