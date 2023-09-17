الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مدرس بكلية الطب ومخرج بتهمة خطف "فتاة السحر" ومواقعتها

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر ومخرج سينمائي؛ لاتهامهما بخطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر كطلب الدفاع.

وصرحت باستخراج الشهادة الرسمية المنوه عنها بمحضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين عقب سماع مرافعة الدفاع والذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

تفاصيل أمر الإحالة 

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهما في الأول من يونيو 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، خطفا بالاشتراك مع آخر مجهول، المجني عليها "هـ.ع.ا" بالتحايل، حيث أوهمها المتهم الثاني بوجود سحر تسبب في وقوع الطلاق بينها والمتهم الأول وأنه على تواصل مع ساحر عربي الجنسية، بإمكانه تخليصها من السحر.

نتائج التحقيقات 

وتبيّن من التحقيقات أن المجني عليها تواصلت معه، فطلب منها الحضور إلى محل عمله، واقتُرِنَت تلك الجريمة بمواقعة المجني عليها بالتحريض الواقع من كلاً من المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول قام بانتحال صفة الساحر، وطلب منها خلع كامل ملابسها وأخذ في تهديدها بالثعابين وقام بمواقعتها.

كما هدد المتهمان المجني عليها بنشر المقاطع المصورة لمواقعتها حال عدم مغادرتها البلاد ورد المبالغ التي تحصلت عليها من عملها معهم، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 450 ألف جنيه بإيهامهم لها بوجود سحر لوقوع الطلاق، فيما بينها وبين المتهم الأول وطلبهم لذلك المبلغ مقابل فك ذلك السحر، كما اخترقا تطبيق الواتساب الخاص بالمجني عليها.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس أعمال سحر المستشار حسن فريد مدرس بكلية الطب مخرج سينمائي

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