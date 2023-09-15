الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

للاستماع للشهود.. غدا استكمال محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت

محاكمة
محاكمة

تستكمل  محكمة جنايات جنوب الجيزة ،غدا السبت، محاكمة 16 متهمًا بــ قتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، و زجاجات المياه الغازية، وتستمع المحكمة في هذه الجلسة لأقوال شهود عيان. 

بداية الواقعة 

كان الرائد محمد طبلية، رئيس وحدة المباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة و وجود جثة فتاة وسط الشارع ب منطقة أرض اللواء ب دائرة القسم، و بالانتقال و الفحص تبين العثور على جثة " بسنت " المعروفة باسم " شيماء " وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة ب طلق ناري.

نتائج التحريات

و بإجراء التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا أنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام، تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية و زجاجات المياه الغازية، وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، و تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و التي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية و إعداد تقرير طبي واف عن كيفية و أسباب الوفاة.

 وأمرت النيابة ب تسليم جثمان الفتاة لذويها، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط و إحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 16 متهم ا قتل الطفلة بسنت الأسلحة النارية رئيس وحدة المباحث قسم شرطة بولاق الدكرور

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