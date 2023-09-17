Rigash.. براند أزياء مصرى يخطف أنظار النجمة سيلينا جوميز

فوجئ متابعي المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا جوميز بصورة نشرتها على ستوري انستجرام وهى ترتدي فستانًا أبيض من البراند المصري "Rigash" الذي يقدم تصاميم عصرية وأنيقة للمرأة العربية.

البراند المصري Rigash

أثنى كثير من المعجبين على اختيارها وأشادوا بجمالها وذوقها، وقالت سيلينا في تعليقها على الصورة:"أحب هذا الفستان كثيرًا، شكرًا Rigash على هذه الهدية الرائعة"، فقد حققت الصورة الكثير من ملايين الإعجاب في غضون ساعات قليلة.

انتشار Rigash عالميًا وتأثيره في صناعة الموضة:

"Rigash" هو براند مصري تأسس عام 2019، حيث يسعى العاملين في هذا البراند، إلى إبراز جمال المرأة العربية بلمسات محلية وعالمية.

واشتهر البراند بتقديم مجموعات متنوعة من الفساتين والجمبسوت والبلوزات والتنانير بألوان زاهية وأقمشة ناعمة، وقد لفت البراند انتباه العديد من النجمات المحليات والعالميات، مثل ياسمين صبري ودينا الشربيني وكاردي بي.

يمكن استعراض نجاح Rigash في تحقيق شهرة عالمية واسعة، وذلك من خلال تعاونه مع نجوم ومشاهير من مختلف الدول، بما في ذلك سيلينا جوميز، حيث يمكن ذكر مشاركة Rigash في أسابيع الموضة العالمية وتأثيره في تحديد الاتجاهات الحالية.

كانت ردود الفعل وتعليقات المتابعين بعد نشر سيلينا صورتها، وكيف أصبحت هذه الإطلالة مصدر إلهام للكثيرين، حيث يمكن ذكر التعليقات الإيجابية والتقدير لاختيارها Rigash، وكذلك دور المشاهير في تعزيز البراند المصري.

تتميز Rigash بتصاميمها العصرية التي تستهدف الشباب والشابات الذين يرغبون في التميز والتألق بإطلالاتهم، حيث تسعى "Rigash" لتقديم منتجات تتسم بالجودة العالية والتصميم المبتكر.

كما تستخدم الشركة أجود أنواع الأقمشة والمواد الخام للحصول على منتجات ذات ملمس ناعم ومظهر أنيق، وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل الدقيقة والتشطيبات العالية الجودة لتلبية توقعات النجوم والنجمات.

تعتبر "Rigash" علامة تجارية رائدة في عالم الموضة، تقدم منتجات ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة، الأمر الذي جعلها تنتشر بصورة كبيرة في أوساط الموضة وعالم الأزياء في العالم، حيث أن البراند يعد ملتقى للمصممين الموهوبين والمواهب الناشئة في صناعة الموضة، حيث تعمل الشركة على دعم وتشجيع الابتكار وتقديم الفرص للشباب الموهوب لإظهار قدراتهم الفنية والإبداعية.