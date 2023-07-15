زكي القاضي: مهرجان العلمين الجديدة براند عالمي على أرض مصر

تحدث الكاتب الصحفي زكي القاضي، عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في أول يومين بعد الانطلاق، مشيرًا أن مهرجان العلمين الجديدة براند عالمي على أرض مصر.

وأضاف "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كل المجريات التي تتم فيه تتوافق مع فكرة أنه براند عالمي، بمعنى أن كل الفعاليات التي ظهرت منذ انطلاق المهرجان وكذلك فكرة التجهيز والتحضير تؤكد أننا واجهة مصرية خالصة فيها كل هذا الزخم علي مدار 40 يوما".

وتابع:"ومع استمرار الفعاليات يمكن للمنظمين مد هذا المهرجان، لافتا إلى أننا نحتاج أن تكون مثل هذه الفعاليات على مدار العام ويتم إقامة مواسم مختلفة من مهرجان العلمين، وذلك لأن العلمين الجديدة مدينة مجهزة بالكامل وقادرة على استقبال وتنظيم مختلف الفعاليات".

وواصل:"هناك حديث عن أن الموسم الأول من مهرجان العلمين الجديدة ييستقبل مليون زائر، وأتوقع أن يتخطى العدد هذا الرقم، لأن المدينة تستوعب أكبر من هذا العدد".

وأوضح:"إننا أمام فعاليات مختلفة ومتنوعة بين الفن والرياضة والترفيه، فهو مهرجان طبقت فيه مقاييس العالمية منذ انطلاقه في كافة التفاصيل، حيث حفلات فنية متنوعة من كافة مطربي الوطن العربي، وفعاليات رياضية مختلفة وغيرها من الفعاليات التي تتضمنها هذه النسخة من المهرجان".

ولفت إلى أن كل جمهور سيجد ذوقه بفعالية أو بأخرى داخل مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تؤكد أننا أمام نسخ مقبلة من مهرجان العلمين الجديدة.