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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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للفتيات

من العلمين الجديدة.. مصمم الأزياء محمود غالى يكشف موضة الملابس هذا الصيف

مصمم الأزياء محمود
مصمم الأزياء محمود غالي

أوضح مصمم الأزياء محمود غالي، أهم قطع الملابس التي لا بد أن تكون موجودة في الدولاب خلال الصيف، قائلًا: "إن الفيست الكتان يجب أن يكون متواجدًا في دولاب كل فتاة خلال فترة الصيف". 

وأضاف محمود غالي خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع من العلمين الجديدة عبر فضائية cbc، أن البنطلون والشورت والجيب شورت يجب أن يكون متواجدًا في دولاب الفتيات هذا الصيف، كما أن التنورات القصيرة ليست مهمة في صيف هذا العام، لكن الجيب شورت هي الموضة خلال هذا العام". 

وأشار إلى أن القماش الترند في صيف هذا العام هو القماش الكتان بجميع ألوانه، كما أن الحقائب والأحذية المصنوعة من الخوص هي الموضة خلال هذا العام. 

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