الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ماريو وأبو العباس.. رواية ريم بسيونى الجديدة عن نهضة مصر

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن نهضة مصر للنشر والتوزيع الرواية الجديدة للكاتبة ريم بسيوني تحت عنوان ماريو وأبو العباس.

وحرصت ريم بسيوني على تشويق جمهورها بصورة من غلاف الرواية، وحذف الاسم، وكتبت: "إيه اللي يربط بين قطب صوفي من القرن الثالث عشر الميلادي.. بمعماري شهير جه بعده بحوالي سبع قرون؟، تفتكروا اسم رواية ريم الجديدة إيه؟.. ومين أبطالها؟".

معرض الأوبرا الثاني للكتاب.. متخصصون: إبداع ريم بسيوني يعبر عن التاريخ والهوية المصرية

وريم بسيوني كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق» وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك».

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غدًا.. ريم بسيوني ضيفة ثاني فعاليات معرض الأوبرا للكتاب الثاني

وولدت ريم في السادس من مارس 1973 بالإسكندرية، وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة الإسكندرية، وبعد تخرجها تم تعيينها في نفس الجامعة، لكنها قررت مواصلة دراستها في الخارج وحصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا في «علم اللغويات»، ثم حصلت على الدكتوراه في «تحليل الخطاب السياسى» من جامعة أكسفورد، وقامت بالتدريس في نفس الجامعة.

نهضة مصر للنشر ريم بسيوني ماريو وأبو العباس بسيوني الرواية الجامعة الأمريكية ساويرس

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