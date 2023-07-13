غدًا.. ريم بسيوني ضيفة ثاني فعاليات معرض الأوبرا للكتاب الثاني

تنطلق في الثامنة مساء غدٍ الجمعة، ثاني فعاليات الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة وتشارك فيه 27 دار نشر.

تحمل الندوة التي تقام في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، عنوان «ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية»، بمشاركة الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

وتستمر فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويفتتح أبوابه يوميا لاستقبال الجمهور من الثالثة مساءًا حتى الحادية عشر مساءً.

وتقدم هيئة الكتاب خلال المعرض العديد من الإصدارات المتنوعة الخاصة بها، فيه جناحها بالمعرض، والذي يضم ما يقرب من 1200 عنوانًا متنوعة ما بين فلسفة، وتاريخ، وأدب، وفنون شعبية، وشعر، وتراث، وفكر، وغيرهم.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، مساء الحد الماضي، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعمرو البسيوني، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من الساعة الـ 3م حتى الـ 11م، وتستمر فعالياته حتى يوم 18 يوليو الجاري.

ومن بين الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.