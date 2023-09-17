"دفنت حية ومحدش بيتقدملى للزواج".. أبرز تصريحات حورية فرغلى فى in deep

حلّت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج in deep الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وعلقت حورية على شائعات ارتباطها من الإعلامي نزار الفارس التي انتشرت الفترة الماضية وكشفت حقيقة الأمر، وقالت إنه طلب منها إجراء مقابلة تليفزيونية وأنها وافقت وتم إجراء الحوار مشيرة إلى أنها تفاجأت بأنه يطلب يديها للزواج وقال لها "اجبري بخاطري"، وكان الأمر في إطار من السخرية وليس الجد وتفاجأت بالأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "دفع رشوة عشان يأكد خبر الخطوبة".

وتطرقت حورية فرغلي في الحديث عن فكرة تأخرها في الزواج وعن الحب في حياتها وقالت: مفيش عريس بيتقدم لى ومش عارفة السبب وكنت هرتبط بشخص وكان في بينا قبول لكني تفاجأت بأنه سرق بنوك مصر وسافر وطلع حرامي" مشيرة إلى أن جميع أموالها ستكون بعد رحيلها عن الحياة لأبناء شقيقتها.

وكشفت حورية فرغلي عن فترة الطفولة وقالت إنها مرت بمرحلة طفولة صعبة للغاية، وذلك بسبب انفصال والدها عن والدتها وهي بعمر يومين فقط، مشيرة إلى أن هذا الأمر أثر عليها بشكل كبير وأدى إلى تأخرها في النطق والكلام وذلك حتى سن الثامنة من عمرها، وعن سن المراهقة قالت إنه بسبب معيشتها خارج مصر لم تستطع أن تستمع بهذا السن قائلة: "أنا اتحرمت من الطفولة والمراهقة وبدأت أعيش حياتي لما جيت مصر وكان عندي 25 سنة".

وعن الأشياء التي تجذبها في الشخص الذي يتعامل معها قالت أن أول شىء يلفت نظرها هي نظافة أسنانه والأمر الأساسي أن تكون رائحته غير قبيحة قائلة: وتكون روحه حلوة، مشيرة إلى أنه من الأمور السيئة التي لا تحب أن تكون في صفات الطرف الآخر هي الخيانة.

وعلقت فرغلي عن أزمة المطرب الشعبي حسن شاكوش وزوجته ريم وقالت إنها لم تحالفها الصدفة بأن تقابل شاكوش بشكل شخصي لكنها تحب أغنياته، وأعربت عن حزنها بسبب طلاقه لزوجته لريم خاصة أنه يبدو عليها أنها تحبه بشكل كبير وتغير عليه.

وعن الموت قالت إنها لا تخاف من المقابر، وأنها ذات مرة قامت بغسل خالتها وكان في غرفة نومها، مشيرة إلى أنها في مسلسل ساحرة الجنوب تم دفنها حية أثناء التصوير.