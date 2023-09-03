الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد سقوطها وتصدرها التريند.. مواقف صادمة تعرضت لها حورية فرغلي

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وتريند البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية عقب سقوطها من على السلم.

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة حورية فرغلي  أثناء سقوطها على السلم خلال تواجدها في مسابقة “ملكة جمال مصر”.

وتعرضت حورية لموقف محرج أثناء تواجدها في مسابقة ملكة جمال مصر بأحد الفنادق حيث سقطت على السلم، ليسأل جمهور حورية فرغلي عن صحتها بسبب ظهورها في الفيديو وهي تتألم. 

txt

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

بعد سقوطها وتصدرها التريند.. مواقف صادمة تعرضت لها حورية فرغلي

يعرض موقع “الدستور” في السطور التالية أبرز الأزمات التي تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي أثناء مشوارها الفني عقب تصدرها تريند البحث على موقع “جوجل”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تعرضت الفنانة حورية للعديد من الأزمات والمواقف الصادمة التي أثرت بشكل كبير عليها، وكانت البداية عقب فقدانها خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد فقط، بعد أن تعرَّض لحادث سير تسبب في وفاته بالحال، لذلك عانت بعدها، خاصة أنَّها كانت قد عاشت بالفعل قصة حب كبيرة معه وتمت خطبتهما، ولكن فرّقهما القدر.

ارتباط حورية فرغلي من نزار الفارس

ومن ضمن الأزمات التي تعرضت لها عندما ظهرت في “تابوو مع نزار الفارس” على قناة دجلة العراقية، ليتداول شائعة إرتباطها بالإعلامي العراقي المثير للجدل نزار الفارس، ولكنها سرعان ما نفت تلك الشائعة، مؤكدة أنها لم ترتبط ولم تخطب من قبل الإعلامي العراقي معبرة عن الاستياء الكبير من هذه الفعلة.

مشاكل صحية تعرضت لها حورية فرغلي

وعانت حورية فرغلي من مشكلة النزيف خلال الـ6 أعوام الأخيرة، فضلا عن قلة نسبة الهيموجلوبين بجسدها، ما دفعها لإجراء العملية في النهاية وفقًا لتصريحاتها الأخيرة.

علاقة حورية فرغلي وحسن شاكوش

ومن ضمن آخر الشائعات التي تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي حقيقة علاقتها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك عقب تصريحات طليقة شاكوش بأنه على علاقة عاطفية غير شرعية بأحد الفنانات المشهورات والتي تمر بأزمة صحية، وثالث حرف من اسمها (ر)، ليظهر شاكوش مؤكداً على أن الموضوع لا يمس حورية فرغلي.

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي حورية سقوط حورية فرغلي ملكة جمال مصر

مواد متعلقة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

بعد إصابة حورية فرغلي به.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الرحم وأعراضه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

مقبرة فرعونية فاخرة.. دفن محمد الفايد بجوار نجله وبحراسة أبو الهول

محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

ماذا يجري في العراق.. حظر تجول بكركوك والرئيس يطالب بتدخل القوات الأمنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)