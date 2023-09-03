تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وتريند البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية عقب سقوطها من على السلم.

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة حورية فرغلي أثناء سقوطها على السلم خلال تواجدها في مسابقة “ملكة جمال مصر”.

وتعرضت حورية لموقف محرج أثناء تواجدها في مسابقة ملكة جمال مصر بأحد الفنادق حيث سقطت على السلم، ليسأل جمهور حورية فرغلي عن صحتها بسبب ظهورها في الفيديو وهي تتألم.

بعد سقوطها وتصدرها التريند.. مواقف صادمة تعرضت لها حورية فرغلي

يعرض موقع “الدستور” في السطور التالية أبرز الأزمات التي تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي أثناء مشوارها الفني عقب تصدرها تريند البحث على موقع “جوجل”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تعرضت الفنانة حورية للعديد من الأزمات والمواقف الصادمة التي أثرت بشكل كبير عليها، وكانت البداية عقب فقدانها خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد فقط، بعد أن تعرَّض لحادث سير تسبب في وفاته بالحال، لذلك عانت بعدها، خاصة أنَّها كانت قد عاشت بالفعل قصة حب كبيرة معه وتمت خطبتهما، ولكن فرّقهما القدر.

ارتباط حورية فرغلي من نزار الفارس

ومن ضمن الأزمات التي تعرضت لها عندما ظهرت في “تابوو مع نزار الفارس” على قناة دجلة العراقية، ليتداول شائعة إرتباطها بالإعلامي العراقي المثير للجدل نزار الفارس، ولكنها سرعان ما نفت تلك الشائعة، مؤكدة أنها لم ترتبط ولم تخطب من قبل الإعلامي العراقي معبرة عن الاستياء الكبير من هذه الفعلة.

مشاكل صحية تعرضت لها حورية فرغلي

وعانت حورية فرغلي من مشكلة النزيف خلال الـ6 أعوام الأخيرة، فضلا عن قلة نسبة الهيموجلوبين بجسدها، ما دفعها لإجراء العملية في النهاية وفقًا لتصريحاتها الأخيرة.

علاقة حورية فرغلي وحسن شاكوش

ومن ضمن آخر الشائعات التي تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي حقيقة علاقتها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك عقب تصريحات طليقة شاكوش بأنه على علاقة عاطفية غير شرعية بأحد الفنانات المشهورات والتي تمر بأزمة صحية، وثالث حرف من اسمها (ر)، ليظهر شاكوش مؤكداً على أن الموضوع لا يمس حورية فرغلي.