الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بالتعليم العالي تكشف لـ"الدستور".. متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2023

يبحث العديد من  طلاب الجامعات خاصة طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، وذلك لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الثاني للثانوية العامة بالإضافة إلى الطلاب الذين لهم درجات من تظلمات الدور الأول فى امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

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موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور عن تفاصيل ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة تفاصيل إعلان النتيجة والتى سوف تعلن على الموقع الرسمى للتنسيق كما أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال تصريحاتها أن موعد تقليل الاغتراب والنتيجة الخاصة به ستكون خلال الأيام القليلة والمقبلة.

وأضافت مصادر بالوزارة لـ" الدستور" أنه فو إعلان النتيجة سيتم تسكين الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى فى المدارس والجامعات.

 

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل على قدم وساق فى مراحل التنسيق المختلفة حيث كان  موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg

 للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

 

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق بالاضافة إلى تأكيدها على  استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

 

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