الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جنايات القاهرة" تصدر حكمها على متهم فى "التخابر مع ليبيا".. غدًا

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة، غدًا الإثنين، بمجمع محاكم بدر، الحكم على المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا".

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـوالعـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

شملت جرائم المتهم اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل وعبدالله سلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مقتل عامل وتقطيع جسده على يد صديقه، بسبب خلافات بينهم بمنطقة عابدين في القاهرة، إذ تبين أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب عامل لواقعة مقتل مواطن، فخلال زيارة المتهم للمجنى عليه، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفعه، ما تسبب في سقوطه ووفاته.

الدائرة الأولي إرهاب محكمة أمن الدولة العليا التخابر مع ليبيا المستشار محمد السعيد الشربينى مجمع محاكم بدر

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