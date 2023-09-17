غرس 190 شجرة لتجميل قرى ومدينة كفر الزيات بالغربية

أكد المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، استمرار حملات التجميل والتشجير في المركز والمدينة حيث قام بزراعة 190 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز والمدينة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة في ظل المتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس المدينة أن زراعة الشجيرات والأشجار تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة، وتعزيز البيئة المحلية.

وأشار إلى أن الشجيرات المثمرة ستسهم في توفير مزيد من الفوائد الاقتصادية والغذائية للمجتمع المحلي، إضافة إلى توفير أماكن للظل والاسترخاء للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة لتعزيز التوازن البيئي والجمالي في المنطقة، حيث تعد المساحات الخضراء أحد المكونات الأساسية لجودة الحياة وصحة البيئة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المحلية بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وتمثل هذه الحملة مساهمة قوية من رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وعمال مجلس المدينة والمجالس القروية، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في مختلف أنحاء البلاد وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع.

نائب محافظ الغربية يثمن جهود مركز كفرالزيات

من جهته، أعرب د. مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن تفاؤله بأن تلك الجهود ستسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المحافظة وتعزيز الروابط الاجتماعية، ودعا جميع المواطنين للمشاركة الفعالة في الحفاظ على الشجر والمساحات الخضراء والمحافظة عليها لمستقبل أفضل.

وأوضح عطا أن هذا الإجراء يبرز الحرص على التجميل والتشجير، والرغبة في تحسين الشكل الجمالي للقرى والمدينة، وتعزيز البيئة المحلية، وعلى تنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة وزينة، مما يساعد في توفير مزيد من الفوائد الاقتصادية والغذائية للمجتمع.