الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حبس عاطل لحيازته 125 طربة حشيش فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 125 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 12,500 كيلوجرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

تحريات المباحث

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلوجرام، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التحقيقات.

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