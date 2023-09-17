الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة 4 أيام

حبس
حبس

قررت  النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد، حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

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وكشفت التحريات الأولية التي تجريها النيابة العامة، بأن المتهمين عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة شقق سكنية وسرقة المواطنين بالإكراه.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بالقاهرة الجديدة 

وأقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وأقروا بأنهم تمكنوا من سرقة 5 شقق سكنية بذات الأسلوب.

كما أقروا ببيعهم المضبوطات لدى عميلهم سيئ النية مقيم بمنطقة الخانكة، مشيرين إلى أنه من يقوم بالتصرف بالمسروقات. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة القاهرة الجديدة تفيد بتعرض شققهم السكنية للسرقة بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالوقائع واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب تم اقتيادهم لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 

تفاصيل ضبط المتهم بسرقة الأدوات الكهربائيه بأبو النمرس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية وبعض المتعلقات الأخرى من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.


بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة"، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 أشخاص)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة القاهرة الجديدة سرقة شقق سكنية أبو النمرس قسم شرطة ثان أكتوبر

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