الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: قرارات الرئيس تؤكد وضع المواطن فى مقدمة الأولويات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته محافظة بني سويف أمس، تؤكد أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وخلال جهود الدولة نحو التنمية والاستمرار في المشروعات التنموية الضخمة. 

وأضاف "رائف"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع الشق الإنساني ومراعاة الظرف الاستثنائي للأسر المصرية، هذا ظهر خلال حديث الرئيس السيسي أمس حينما تحدث أنه يستشعر ظروف الأسر المصرية ونبض الشارع المصري، معلقًا: "الرئيس تحدث بمصداقية وشفافية معهودة". 

جمال رائف: حديث الرئيس للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا

وأوضح الكاتب الصحفي أن حديث الرئيس السيسي للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا بين القيادة والشعب، ويجعل المواطن في قلب الحدث، حيث يدرك الواقع وحجم وقدر التحديات التي تواجه الدولة، وبالتالي تصبح هناك ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والشعب تساعد الدولة في تخطي التحديات. 

جمال رائف الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات محافظة بني سويف الأسر المصرية

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