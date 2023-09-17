إشادات حزبية بقرارات الرئيس السيسى: أثلجت صدور المصريين وبعثت برسالة طمأنينة لهم

أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، جاءت مطمئنة للشعب المصري ومساندة لهم في تحمل أعباء الحياة وتساعدهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الرئيس السيسي أثنى خلال كلمته في بنى سويف بمواقف الشعب المصري الذي تحدى كل الأزمات، عندما قال الرئيس السيسي "أنا عارف التحدي والصعوبات اللى بيعيش فيها الناس كلهم.. موقف المصريين مقدر أوى والله.. أنا بقولهم في جبر خاطر ليا أنا شخصيًا، أنا عارف أن الظروف صعبة وإن الناس مستحملة وساكتة ده كتير، إحنا مش سايبين حاجة نقدر نعملها ومش بنعملها"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أكد للمصريين أنه يتابع كل شكاواهم ورسائلهم، وحريص على أن يستجيب لكل تلك الرسائل والشكاوى، كما أنه حريص على سماع صوت المصريين.

جاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصري

وأكمل مهنى أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوجيهات التي أصدرها خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة، جاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصري وحجم الأعباء التي زادت مؤخرًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصادي المصري، موضحًا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، مؤكدًا أن افتتاح مشروعات حياة كريمة التي تشمل المشروعات التنموية وتوفير بنية تحتية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار ترفع مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين، كما أن إطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى يحقق طفرة اقتصادية كبرى تستوعب الملايين من الشباب.

وأردف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن قرارات الرئيس السيسي متنوعة شملت موظفي الدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، والصحفيين، والفلاحين، حيث حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، من خلال قراره بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، بجانب سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

مصر الحديثة يطالب بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس الداعمة لكل فئات الشعب

طالب حزب مصر الحديثة الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للمواطن المصري والتي تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس إنسان يشعر بآلام المواطن المصري ويحس بما يعاني منه، ولذلك جاءت حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتعكس وتقوي دعائم وأركان الجمهورية الجديدة التي تتلاشى فيها الفوارق بين المواطنين وتذوب فيها الطبقات وتعمل على عدم تحملهم الأعباء الاقتصادية نتيجة السياسات المالية العالمية، وتبرز دور الدولة والقيادة السياسية تجاه معاناة شعبه وتحمل رسائل طمأنة وأمل وتفاؤل لجميع أبناء الشعب المصري وهي كلها رسائل إيجابية جدًا للمواطن المصري.

وأكد دعبس أن تلك الحزمة من القرارات تؤكد على امتداد مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة، ودعم وحماية الفلاح المصري هي ترجمة حقيقية لشعور القيادة السياسية بحجم الأعباء التي زادت على المواطن المصري نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري.

وأضاف دعبس أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنحاز للبسطاء وهو الأمر الذي يؤكد أن القيادة السياسية لديها رؤية كاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكل كلمة خرجت من الرئيس عبدالفتاح السيسى هي رسالة طمأنينة المواطنين وهي خطوة في طريق التنمية الشاملة والتي ترتكز على أهم أساس وهو تنمية الإنسان.

وأشار دعبس إلى أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس تثبت أن الرئيس هو الحصن والملازم بعد الله سبحانه وتعالى للمواطن المصري، لذلك نحن كحزب سياسي له قواعده وكوادره في كافة أنحاء مصر نتقدم بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الحزمة من القرارات خاصة أنها لم تكن الأولى.