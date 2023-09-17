الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التربية والتعليم" تكشف تفاصيل تطوير مناهج المرحلة الثانوية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تطوير منهج الثانوية العامة والمقرر البدء فيه قريبًا. 

وقالت المصادر لـ "الدستور"، إن تطوير مناهج الثانوية يتم على غرار ما حدث في مناهج الابتدائية والإعدادية، حيث سيتم الاستعانة بعدد كبير من خبراء التربية والتعليم وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى مستشارين المواد والأساتذة الكبار في المادة حتى يتم وضع إطار المنهج والبدء في العمل عليه.

وأضافت المصادر: "المنهج سيتم وضعه بناءً على المنهج الجديد في المرحلة الإعدادية والذي يتم إعداده الآن وتطبيقه في العام الدراسي بعد المقبل"، مضيفًا أن المعلمين سيتم تدريبهم على هذا المنهج الجديد أيضًا.

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استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

وفي وقتٍ سابق، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس مستعدة للعام الدراسي الجديد والذي سوف ينطلق فى 30 سبتمبر الجاري، وخلال بيانات صحفية له، أشار الوزير إلى ضرورة تسجيل غياب الطلاب على أن تقوم المدارس أيضًا بتنظيم مسابقات دراسية تجذب طلاب المرحلة الثانوية للحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أهمية المنصات التعليمية على اليوتيوب فى استفادة الطلاب في زيادة تحصيلهم الدراسي.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة في تطوير البنية المعرفية لديهم، حيث أن العبء المعرفي وكمية المعلومات تعوق التعلم عند زيادتها عن السعة العقلية للطالب، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وينطلق العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر الجاري، وكشفت الوزارة عن الانتهاء من جميع الصيانات الشاملة والبسيطة قبل العام الدراسي، كما حث الوزير على استقبال الطلاب في اليوم الأول بالاحتفال بهم. 

‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم الثانوية منهج الثانوية العامة 2023 منتج الدكتور رضا حجازي

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