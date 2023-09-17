الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض التصميم المبدئي لإقامة مجمع الصناعات المغذية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، «التصور المبدئي» لإقامة مجمع الصناعات المغذية بجنوب بورسعيد، ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وممثلي قطاع “تحديث الصناعة” وممثلي هيئة التنمية الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

اللواء عادل الغضبان يوجه بسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإقامة المجمع الصناعي

وشهد محافظ بورسعيد في بداية اللقاء، التصميم الهندسي المبدئي لمجمع الصناعات المغذية بجنوب بورسعيد، والأنشطة التي يقدمها والتي تتمثل في (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية)، كما تم عرض المخطط التفصيلي ومساحة كل مصنع، بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع، واحتياجات المستثمرين.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في الخطوات التنفيذية لاقامة المجمع الصناعي،  موجها مديرية الإسكان بالبدء في حساب تكلفة العمل والأعمال الأنشائية،  مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين،  وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  لافتا أن سيتم الانتهاء من إقامة المجمع قرابة شهر ونصف.

المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات

وأوضح المحافظ، أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

أشار محافظ بورسعيد إلى الجهود التي تبذلها محافظة بورسعيد في ملف دعم الاستثمار والصناعة ، وحرص المحافظة على التعاون مع المستثمر و تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

أكد محافظ بورسعيد على الدعم الكامل الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لملف توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها ، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون في إقامة كبرى المشروعات الصناعية،  التي تتماشى مع الطفرة الصناعية،  فضلا عن تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

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