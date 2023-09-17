إخماد حريق عقار في بولاق الدكرور.. وحبس ديلر الشروق

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بعقار في بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في بولاق الدكرور، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار، بالإضافة إلى إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ديلر الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم شرطة الشروق، تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام، و5 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس متهم بحيازة كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في مدينة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش بلغت وزنها كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.