كثافات متوسطة بشارع رمسيس.. الحالة المرورية اليوم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية حالة المرور اليوم في القاهرة والمحافظات.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة مستمرة حتى ميدان العباسية، بالإضافة إلى كثافات نسبية في صلاح سالم وكوبري المطار، وأعلى كوبري الحدائق أمام القادم من الزاوية ومتجه للفرنجي، وأعلى كوبري المطرية للقادمين من الكابلات، بينما توجد سيولة مرورية مستمرة أعلى كوبري الجلاء حتى طريق العروبة.

كثافات مرورية في فيصل وتباطؤ حركة السيارات في الهرم

وعن الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، هناك كثافات مرورية في شارع فيصل، بينما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات بسبب غلق الطرق، وظهرت بعض الكثافات المرورية في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، كما توجد كثافات مرورية أمام المتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

أما محافظة أسيوط، فالطريق أمام مستشفى الجامعة يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى جامعة أسيوط، وتظهر كثافات مرورية بداية من طريق الجامعة حتى شارع المعلمين، وتقل الكثافات المرورية تدريجيًا على الطريق الدائري بالمحافظة.

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسماعيلية، فهناك سيولة مرورية كبيرة في طريق عثمان أحمد عثمان، الذي يوصل بين الاستاد والجامعة، مستمرة حتى بداية شارع 6.