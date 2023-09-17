"اتصالات النواب" تشيد بقرارات الرئيس السيسى فى مواجهة الغلاء

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف.

دعم الأسرة المصرية

وقالت "محروس" في بيانٍ اليوم: "إن ما شاهدناه أمس ما هو إلا مرآة عاكسة لدولة قوية وقيادة حكيمة تشعر بالأعباء المحملة على المواطن لذا فإن علينا أن نفتخر بما لمسناه من قرارات تساند الأسرة المصرية وما شاهدناه من عملية تنموية عظيمة في صعيد مصر".

إنجازات "حياة كريمة"

وأضافت، أن الدولة تسعى جاهدة لتنفيذ استراتيجيتها التنموية بالرغم من التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم بأكمله، لافتة إلى أن هذا يدعو للفخر، وذلك نظرًا لما تحققه القيادة السياسية من إنجازات في ملف "حياة كريمة" للمصريين سواء بمشروعات البنية التحتية في المحافظات أو دعم وتوفير الخدمات الشاملة على مستوى محافظات مصر، لا سيما الدعم الاقتصادي المتمثل في ملف "تكافل وكرامة" والمعاشات أيضًا؛ والكثير من الامتيازات التي تدعم المواطن في مشروعاته الصغيرة.

تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة

وأكدت عضو التنسيقية: "يومًا بعد يوم نشهد طفرة تنموية و"لؤلؤة الصعيد" خير دليل على نجاح خطى الدولة التنموية، وعلينا أن نُقدِّر جهود الدولة التي تسير في أكثر من اتجاه لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة للجمهورية المصرية الجديدة".

قرارات الرئيس السيسي

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، كالآتي:

أولًا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا: قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحدٍ أقصى نهاية 2024.