الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كاتب صحفى عن قرارات الرئيس: مصر فى مرحلة عبور من أزمة عالمية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الكاتب الصحفي بشير عبدالفتاح أهمية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد افتتاح عدد من المشروعات في محافظة بني سويف بتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

تخفيف معاناة المواطنين

وقال "بشير"، في تصريحات له، إن اللحمة بين القيادة السياسية والمواطنين ستجعلنا نعبر الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر، وأن مصر في مرحلة عبور من أزمة عالمية في فترة صعبة للغاية، والرئيس خلال افتتاحه المشروعات أمس استجاب لشكوى المواطنين من غلاء الأسعار وأوضح علم الدولة بمعاناة المواطنين، فالإجراءات التي قام بها الرئيس السيسي  أظهرت شعور الدولة والقيادة بالمواطن، وأن الدولة تخفف من معاناته في ضوء ما لديها من إمكانيات، معلقًا "الجود بالموجود".

وأكد أن حزمة الإجراءات الجديدة تظهر دعم وتضامن الدولة للتخفيف وتقليص معاناة المواطن قدر الاستطاعة لحين عبور الأزمة، مشيرًا إلى أن المصريين مروا بأوقات صعبة وشديدة الصعوبة، ولكنهم استطاعوا تجاوزها، خاصة أن المواطن لديه ثقة ويقين في القيادة السياسية.

وتابع عبدالفتاح أن تردي الأوضاع الاقتصادية ليس ظاهرة مصرية بل عالمية، لكن مصر جزء من العالم في تلك الأزمة، خاصة أننا مررنا بجائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد وأمن الغذاء والطاقة والسياحة، حيث إن السياحة تمثل لمصر 12% من الدخل القومي وتأثير تحويلات المصريين في الخارج.

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