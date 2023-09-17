"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى على القاهرة 34 درجة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أننا نشهد استقرارًا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومعتدلة في درجات حرارتها، لذلك درجات الحرارة في هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

درجة الحرارة على القاهرة تتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترة النهار وتحديدًا في الظهيرة تتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية.

وتابعت: "إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار يكون حارًا على المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار".

كما أشارت إلى أنه من الممكن أن نشعر بوجود بعض نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ولكن مع الدخول في فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة الصغرى في المساء ما بين 23 و24 درجة مئوية، وتكون الأجواء خلال فترة الليل على المناطق الشمالية معتدلة تمامًا.