الكاتبة نفيسة عبد الفتاح تناقش "حاجز رقيق" بقصر ثقافة الشاطبى.. اليوم

يقيم نادي أدب قصر ثقافة الشاطبي ندوة، مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر، بالاشتراك مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية "حاجز رقيق" للكاتبة نفيسة عبد الفتاح، والصادرة عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر، تبدأ الندوة في السادسة والنصف مساءً، وذلك بالاشتراك مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية.

يناقش المجموعة الدكتور محمد عبدالله حسين أستاذ الأدب الحديث والنقد بكلية دار العلوم جامعة المنيا، والدكتور عماد حسيب محمد إبراهيم أستاذ النقد الادبي الحديث المساعد بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة سحر شريف وكيل كلية الآداب جامعة الإسكندرية وأستاذ اللغة العربية وأدابها.

يدير اللقاء الأديبة جيهان السيد، بحضور المشرف ثقافي علاء أحمد، وذلك تحت رعابة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، ومدير عام فرع الثقافة بالإسكندرية عزت عطوان، وبحضور مدير القصر جميلة نيازى.

تدور المجموعة من خلال 19 نصًا بين عالمي الروح والمادة، والموت والحياة.

وتطرح نصوص المجموعة في إطار صوفي فكرة الحواجز المانعة أو الحاجبة، ومنها تلك التي نصنعها بأنفسنا لتحول -رغم رقتها- بيننا وبين السعادة كما في نص (كسور) وبعضها، وعلى غير حقيقته قد يبدو صعبًا، يؤدي اختراقه إلى تحولات في الشخصية، حتى الحواجز التي يمكننا تخطيها يمكن أن يكون وراءها حواجز رقيقة نقف أمامها عاجزين، ومنا من يستطيع القفز فوق كل الحواجز ليصنع عالمًا خاصًا أكثر جمالًا وهو ما صنعته ابنة التربي الفنانة في قصة استهلال المجموعة (استغماية).

الكاتبة نفيسة عبد الفتاح

الدكتور عماد حسيب محمد إبراهيم استاذ النقد الادبي الحديث المساعد بجامعة جنوب الوادي

الأستاذة الدكتورة سحر شريف وكيل كلية الاداب جامعة الاسكندرية