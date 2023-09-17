الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أعمال سيد درويش تجمل أوبرا الإسكندرية (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، رسمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مشهدا إبداعيا مبتكرا فى احتفال طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، والباليه تدريب وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

فمع أعمال فنان الشعب استمتع حشد جماهيرى بفاصلا غنائيا للواعدين من أبناء المركز تضمن النشيد الوطنى، “الحلوة دى، أنا المصري، أهو ده اللي صار، زورونى كل سنة مرة ، شد الحزام، دنجي دنجي، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين”.

طلاب فصلى الباليه والبيانو يشعلون مسرح سيد درويش

وفى الفاصل الثاني روى طالبات فصل الباليه بمشاركة طلاب فصل البيانو تدريب أميرة رفعت سيرة خالد الذكر من خلال مشاهد درامية وتابلوهات راقصة صممت خصيصا للاحتفالية وشارك في إعدادها الكاتب محمد زناتى وصاغ موسيقاها إسلام رفعت، وتضمن أعمال" دنجي دنجي، أنا هويت، أهو ده اللى صار، خفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، مخسبكوا أنداس، الحلوة دى، يا ورد علي فل وياسمين، زوروني كل سنة مرة".

وسبق الحفل افتتاح معرضا تشكيليا بالساحة الخارجية للمسرح  لمواهب فصل الرسم تدريب داليا فؤاد ضم لوحات من فن البورترية لملامح فنان الشعب، كما شارك طلاب فصل الكمان تدريب الفنان محمد بركات بعدد من ألحان سيد درويش المميزة.

أعمال سيد درويش في أوبرا الإسكندرية
أعمال سيد درويش في أوبرا الإسكندرية
أعمال سيد درويش في أوبرا الإسكندرية
أعمال سيد درويش في أوبرا الإسكندرية
أعمال سيد درويش في أوبرا الإسكندرية
أعمال سيد درويش في أوبرا الإسكندرية
أعمال سيد درويش في أوبرا الإسكندرية
البالية مسرح سيد درويش خالد الذكر سيد درويش مئوية سيد درويش دار الأوبرا المصرية

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