اليوم.. "مواهب الأوبرا" تحتفل بمئوية سيد درويش في الإسكندرية

يستعد طلاب مركز تنمية المواهب، لإحياء حفل ضخم، مساء اليوم السبت، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وذلك في إطار الاحتفالات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، على المسارح بمختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل عند السابعة والنصف مساءً، ويتضمن برنامجًا فنيًا مميزًا لفصليِّ الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزت.

ويضم البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش منها النشيد الوطني، الحلوة دي، أهو ده اللي صار، طلعت يامحلى نورها، دنجى دنجى، زوروني كل سنة مرة، وأنا المصري.

حفل غنائي لفرقة أوبرا الإسكندرية

وفي سياقٍ متصل، تنظم دار الأوبرا حفلًا غنائيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد، ومشاركة نجوم الفرقة سارة مجدي محمد رئيس، يمني حسن، أحمد رجب، هايدي الجندي، مصطفى سعد، آلاء أيوب، كريم زيدان، بمناسبة الاحتفال بمئوية سيد درويش على مسرح دار أوبرا الإسكندرية يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

يذكر أن سيد درويش مطرب وملحن مصري ولد بمحافظة الإسكندرية في 17 مارس 1892 يعتبر أبا للموسيقى المصرية العربية وأحد أعظم الموسيقيين في مصر.

لحن وغنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من التراث المصري مثل شد الحزام، قوم يامصري، سالمة يا سلامة، كما أنّه هو من لحن النشيد الوطني المصري "بلادى بلادي" وجهز سيد درويش هذا اللحن بمناسبة رجوع سعد زغلول من المنفى و قد درب عليه طلبة المعهد العباسى لكن سيد درويش توفي قبل وصول سعد زغلول بيومين في 15 سبتمبر 1923، بعمر الواحدة والثلاثين، ورغم نشاطه الفني القصير إلّا أنّه ترك بصمة كبيرة في الموسيقى العربيّة، ولا يزال يعتبر شخصية نبيلة ومحبوبة في التاريخ المصري.