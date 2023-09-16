السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. "مواهب الأوبرا" تحتفل بمئوية سيد درويش في الإسكندرية

سيد درويش
سيد درويش

يستعد طلاب مركز تنمية المواهب، لإحياء حفل ضخم، مساء اليوم السبت، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وذلك في إطار الاحتفالات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، على المسارح بمختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل عند السابعة والنصف مساءً، ويتضمن برنامجًا فنيًا مميزًا لفصليِّ الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزت.

ويضم البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش منها النشيد الوطني، الحلوة دي، أهو ده اللي صار، طلعت يامحلى نورها، دنجى دنجى، زوروني كل سنة مرة، وأنا المصري.

حفل غنائي لفرقة أوبرا الإسكندرية 

وفي سياقٍ متصل، تنظم دار الأوبرا حفلًا غنائيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد، ومشاركة نجوم الفرقة سارة مجدي محمد رئيس، يمني حسن، أحمد رجب، هايدي الجندي، مصطفى سعد، آلاء أيوب، كريم زيدان، بمناسبة الاحتفال بمئوية سيد درويش على مسرح دار أوبرا الإسكندرية يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. موعد عزاء حفيد "فنان الشعب" سيد درويش

يذكر أن سيد درويش مطرب وملحن مصري ولد بمحافظة الإسكندرية في 17 مارس 1892 يعتبر أبا للموسيقى المصرية العربية وأحد أعظم الموسيقيين في مصر.

لحن وغنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من التراث المصري مثل شد الحزام، قوم يامصري، سالمة يا سلامة، كما أنّه هو من لحن النشيد الوطني المصري "بلادى بلادي" وجهز سيد درويش هذا اللحن بمناسبة رجوع سعد زغلول من المنفى و قد درب عليه طلبة المعهد العباسى لكن سيد درويش توفي قبل وصول سعد زغلول بيومين في 15 سبتمبر 1923، بعمر الواحدة والثلاثين، ورغم نشاطه الفني القصير إلّا أنّه ترك بصمة كبيرة في الموسيقى العربيّة، ولا يزال يعتبر شخصية نبيلة ومحبوبة في التاريخ المصري.

سيد درويش مئوية سيد درويش مواهب الأوبرا الإسكندرية أوبرا الإسكندرية

مواد متعلقة

فنون استعراضية وصور وغناء.. أهالي كوم الدكة يحتفلون بمئوية فنان الشعب سيد درويش

الأكثر قراءة

"المحامين" تكشف موعد زيادة معاشات الأعضاء إلى 4 آلاف جنيه

عاجل.. براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

اللجنة الوطنية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقف الطلاب العائدين من السودان

رصف الطرق وتجديد المدارس ومحطات كهرباء.. قطار التنمية يغير ملامح القرى في قنا

إقبال كثيف على شواطئ الغردقة وارتفاع نسب الإشغال بالفنادق

رفع 180 طن قمامة وتحسين البيئة في كفر الزيات بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات