بالتزامن مع ذكرى رحيله.. موعد عزاء حفيد "فنان الشعب" سيد درويش

رحل عن عالمنا صباح اليوم طارق حسن درويش البحر حفيد فنان الشعب سيد درويش، بشكل مفاجئ بالتزامن مع الاحتفاء بمئوية ذكرى رحيله.

واستقر عائلة حفيد فنان الشعب باستقبال واجب العزاء غدا السبت بمسجد الشرطة، بعد صلاة المغرب.

وكان أعلن محمد درويش شقيق طارق درويش عن وفاته عبر “فيسبوك” قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخي طارق درويش نسألكم الدعاء، البقاء لله تعالى وحده يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ورحل طارق درويش تزامنًا مع مئوية جده الموسيقار سيد درويش، الذي مر على رحيله 100 عام؛ حيث رحل عن عالمنا 15 سبتمبر عام 19023.

وتوفي سيد درويش في ريعان شبابه عن عمر ناهز 31 عاما، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية في 17 مارس عام 1892، وعلى الرغم من رحيله مبكرا إلا أنه أمتعنا بإنتاج فني وموسيقي ما زال عالقا فى أذهان جمهوره إلى الآن، كما أنه يعد من أهم وأكبر مجددي الموسيقى والغناء في العصر الحديث، وأثرى الفن والطرب وتخرج من مدرسته عشرات الفنانين.