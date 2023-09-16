السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التحالف الوطني" يثمن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالأجور والمعاشات والإعفاءات الضريبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القرارات الهامة  التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، وتأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيها بدلاً من 300 جنيها.

 

كما ثمن التحالف، إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

 

وذكر التحالف في بيانه، أن هذه القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، كما أنها تُعد خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

وأكد التحالف، أن الدولة القوية التي استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك على التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.

 

مصر الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حياة كريمه بني سويف

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